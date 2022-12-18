HDP'den İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa şaşırtan yorum - Son Dakika
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HDP'den İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa şaşırtan yorum

18.12.2022 11:38
HDP'den İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa şaşırtan yorum

İBB Başkanı İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane'de birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa HDP cephesinden ilk yorum geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, "Fotoğraf partimizi rahatsız etmez" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasının yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun hakkındaki cezayı öğrendiği anlara ait görüntüler de çok konuşuldu. Görüntülerde İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in birbirlerine sarıldıkları anlar yer aldı. Ortaya çıkan görüntüye İmamoğlu ile yakın olduğu öne sürülen HDP'nin nasıl bir tepki vereceği merak ediliyordu. Soruya yanıt çok geçmeden bulundu.

"PARTİMİZİ RAHATSIZ ETMEZ"

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre HDP Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun samimi fotoğraf vermesi partimizi rahatsız etmez. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na yapılan büyük bir haksızlık var. Kim ki İmamoğlu'nun yanında durursa, onunla dayanışırsa doğru yapar" diye konuştu.

"AKŞENER'İN NE İSTEDİĞİ TARTIŞMALI"

Temel, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu konuyla ilgili Meral Akşener'in siyasi görüşü ve düşüncesiyle ilgilenmiyoruz. İmamoğlu hakkındaki karar daha önce bizim partimiz üzerinde uygulandı, şimdi başka kesimlere doğru genişletiliyor. Bu nedenle Akşener'in İstanbul'daki mitinge katılması bizi rahatsız etmez, sahiplenme herkesin alması gereken bir tutumdur. Fakat Akşener'in bundan ne murad ettiği konusu tartışmalı. Burada neyin hedeflendiği, bu sahiplenme görüntüsüyle ne mesaj verildiği kamuoyunun takdirine bırakılmalıdır."

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Son Dakika Politika HDP'den İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa şaşırtan yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'den İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa şaşırtan yorum - Son Dakika
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