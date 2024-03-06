Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! "Sana yapılan sabotajlar var" diyerek kartını İmamoğlu'na verdi - Son Dakika
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Politika

Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! "Sana yapılan sabotajlar var" diyerek kartını İmamoğlu'na verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı. Miting sonunda ise İmamoğlu ile yanına gelerek "denetim amiri" olduğunu söyleyen bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kartvizitini İmamoğlu'na veren kişi "Sana yapılan sabotajları var, sabotajları var" dedi. Koruma ekibi ise yaşanan kargaşa sırasında güç anlar yaşarken, İmamoğlu vatandaşa "Seni arayacağım" yanıtını vererek seçim otobüsüne bindi.

06.03.2024 09:24  Güncelleme: 09:32
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Miting sonrasında yaşanan bir olay ise dikkatlerden kaçmadı. Seçim otobüsünden inen İmamoğlu'nun yanına yaklaşan bir şahıs "Denetim amiriyim. Sana yapılan sabotajları var, sabotajları var" diyerek kartını uzattı. Kartı alan İmamoğlu, "Seni arayacağım" yanıtını vererek seçim otobüsüne tekrar bindi.

Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! 'Sana yapılan sabotajlar var' diyerek kartını İmamoğlu'na verdi

"HATTIN PARASINI BİZİM BÜTÇEMİZDEN KESECEKLER"

Bahçelievler'de düzenlenen Halk Buluşması'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar, Bakırköy, Maltepe ve Bahçelievler'de aday gösterilen 4 kadın adaya özellikle destek istediğini söyleyerek, "Biliyorsunuz, bunun bir bölüm durakları da Bahçelievler'de. Biliyorsunuz değil mi? Ataköy- İkitelli metro hattımız şimdiden İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Çobançeşme'de, Doğu Sanayi'de ve İhlas Yuva istasyonlarında sizlere hizmet edecek. Bir başka metro hattı daha var. Uzun yıllardır süren, ama şükürler olsun bitti. Bunu Bakanlık yapıyor. Zamanında Bakanlığın yapmasına karar verilmişti. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattı. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi son aldığımız bilgiye göre, 10 Mart'ta açılışını yapıyorlar. Tabii takdir edersiniz ki, beni davet etmeyecekler. Önemli değil. Davet etmeyecekler ama ne yapacaklar biliyor musunuz? O hattın parasını, bizim bütçemizden kesecekler. Çünkü Bakanlığın yaptığı bu hatların, geçmişten bugüne şehrin içindeki metro hatlarının parasını, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kesiyorlar. Fakat geçmişte, yani biz göreve gelmeden önce, bu hatların ücretleri, oradaki biletlerden elde edilen gelir üzerinden kesiliyordu. Dolayısıyla 15-20 yıla yakın sürede bunun paraları kesiliyordu" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! 'Sana yapılan sabotajlar var' diyerek kartını İmamoğlu'na verdi

"5 BUÇUK MİLYAR LİRAYI BİZİM BÜTÇEMİZDEN 10 AYDA KESECEKLER"

İmamoğlu, "Biz geldikten sonra yapılan metro hatlarının parasını kesme kuralını değiştirdiler. Sabiha Gökçen hattını açtılar, hatırlar mısınız? 1 buçuk sene oluyor. O hattı açtılar. Tam 5 buçuk milyar lirayı bizim bütçemizden ne kadar zamanda kestiler biliyor musunuz? 10 ayda. 10 ayda, 5 buçuk milyar lira. Şimdi bu Bakırköy-Kirazlı hattının iki olayını size hatırlatayım, vicdanınıza koyun, dursun. Bir; bu hattı açıyorlar, teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Şehrimize yapılan her iyi yatırım değerli. Ama bunun da parasını bizden, bütçemize zarar verecek şekilde kesecekler. Sanki İBB Kaf Dağı'nın ardında bir belediye ya da Patagonya'da bir belediye. Bu ne devlet adabına uyar, ne insanlığa sığar. Ama bizi yıldırmaya çalışıyorlar, öyle mi? Yahu biz sizi yıldıracağız, yıldıracağız, bıktıracağız kardeşim" dedi.

Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! 'Sana yapılan sabotajlar var' diyerek kartını İmamoğlu'na verdi

"HATTI TESLİM ALDIKTAN SONRA TRENLERİN ALIMINA GEÇECEĞİZ"

Bakırköy-Kirazlı hattında kullanılacak trenlerin yapılan ihale gereği Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Bakın hat bitiyor ve bizim arkadaşlarımız defalarca, 'O hattın trenlerini sizin almanız gerekiyor, protokol bu şekilde' dememize rağmen, trenlerini almadılar. Şimdi hattı bitirecekler. Olan trenlerle biraz seyrek seferlere başlayacağız. Ama biz mecburen, hattı teslim aldıktan sonra trenlerin alımına geçeceğiz. Sen bakanlıksın, milletin bütçesiyle iş yapıyorsun. Ben, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyim. Ben de milletin bütçesiyle iş yapıyorum. Birbirine hasım gibi davranmak. Böyle bir ahlakı, bizim memleketimiz vallahi görmedi, billahi görmedi. Bunların husumeti var ya, bunların husumeti, bu millete her türlü sıkıntıyı verir. Allah korusun bunların husumetinden. Ama ben size söyleyeyim. Vallahi billahi, vız gelir tırıs gider. Biz neleri aşmadık? Bu sorunları da aşarız" diye konuştu.

Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! 'Sana yapılan sabotajlar var' diyerek kartını İmamoğlu'na verdi

"SANA YAPILAN SABOTAJLAR VAR"

Bahçelievler mitinginde konuşmasının ardından seçim otobüsünden inen Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelerek denetim amiri olduğunu söyleyen bir kişi, kartvizitini İmamoğlu'na vererek 'Sana yapılan sabotajları var, sabotajları var' dedi. Buna karşılık kartviziti gösteren Ekrem İmamoğlu, 'Seni arayacağım' diyerek seçim otobüsüne tekrar bindi.

Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! "Sana yapılan sabotajlar var" diyerek kartını İmamoğlu\'na verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! 'Sana yapılan sabotajlar var' diyerek kartını İmamoğlu'na verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sami Göksu: Ya hep mağdur edebiyatı ilk seçimde aynı senaryo gün yaklaşıyor yene aynı sabotaj varmış ibb 5 sene halkı sabotaj etti biz halk olarak oy kağıdını vereceğiz başkasını arayacağız merak etmeyin başınız halk tv yayınım sözüm kesildi der biri sabıtaja uğradım der gıııv gııv gııv 30 25 Yanıtla
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