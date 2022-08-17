İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz

17.08.2022 11:15
İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki riskli yapılar için "kira desteği" açıklamasında bulundu. İmamoğlu, 3450 TL kira desteği verilmesi kararını meclise getireceklerini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli yapılan yenilenmesi için kira desteği verileceğini açıkladı.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, "İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için 'kira desteği' açıklaması: 3450 TL destek verilmesini meclise getireceğiz

YENİLEME BAŞVURULARI İÇİN İNTERNET SİTESİ AÇILDI

İmamoğlu, yenileme başvuruları için https://istanbulyenileniyor.com sayfasını da paylaştı.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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