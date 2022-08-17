İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli yapılan yenilenmesi için kira desteği verileceğini açıkladı.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, "İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun" dedi.

YENİLEME BAŞVURULARI İÇİN İNTERNET SİTESİ AÇILDI

İmamoğlu, yenileme başvuruları için https://istanbulyenileniyor.com sayfasını da paylaştı.