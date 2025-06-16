İBB Meclisi\'nde Gündem ve Tutuklu Başkanlar

İBB Meclisi'nin Haziran Ayı 3'üncü Oturumu, Saraçhane'deki İBB binasında yapıldı. Toplantıda 132 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından soru önergeleri okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Haziran Ayı 3'üncü Oturumu, 2'nci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki İBB binasında toplandı. 133 maddelik gündemin ele alındığı oturum, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anılmasıyla başladı. Yaklaşık 1 saat süren oturumun ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI ANILDI

CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, "Esenyurt Belediye başkanımız Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü gözaltına alındı. Tam 230 gündür tutuklu. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, 17 Ocak günü gözaltına alındı ve 145 gündür tutuklu. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, 3 Mart gününden bu yana 105 gündür tutuklu ve en son 31 Mayıs günü yaptığınız operasyonlar ile Gaziosmapaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara tam 16 gündür tutuklu" dedi.

'25 TANE İTİRAFÇI VAR'

AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş ise, "Hepinizin vicdanına seslenerek söylüyorum. Biz bu iddiaların doğru olmamasını temenni ediyoruz. Baştan beri onu söylüyorum. Ama bakın, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Gazetelere yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Doğrudur, yanlıştır, değerlendirme yapmıyoruz. Ama birtakım iddialar var. 25 tane itirafçı var. İBB grup başkan vekilleri var. Onun kararını da ben vermeyeceğim. Niye tutuklu yargılanıp yargılanmadığı mahkemelerin işi, benim değil. Mahkeme karar verecek. Savcı karar verecek. 25 tane itirafçı var. İddialar var. Villalar var. Alınıp satılan gayrimenkuller var. Bu iddialara, ben yargıyı tanımam, mahkemeyi tanımam. Niye? Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Niye? Ben seçilmişim. Sizin seçilmiş olmanız, sizin hukuk karşısında sorumsuz olduğunuzu mu gösteriyor? Hesabını vereceksiniz" dedi.