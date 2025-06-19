İBB Meclisinde Gerilimli Anlar - Son Dakika
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İBB Meclisinde Gerilimli Anlar

İBB Meclisinde Gerilimli Anlar
19.06.2025 22:30
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İBB Meclisi toplantısında CHP ve AK Parti arasında gerginlik yaşandı; Muhammet Kaynar'a tepki gösterildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı son oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda CHP grubu, AK Partili Muhammet Kaynar'ın sözlerine tepki göstererek kürsülere vurdu. Toplantı, gündem maddeleri ve gündem dışı konuşmaların tamamlanmasının ardından sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Haziran ayı son oturumu İBB 2'nci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Saraçhane'deki İBB binasında saat 15.00 sıralarında başlayan oturumda 101 gündem maddesi değerlendirildi. Dış Borçlanma, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi Tarife Komisyonu Raporu, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenimleriyle ilgili Hukuk Komisyonu ile Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu'nun müşterek raporunun da aralarında bulunduğu 101 gündem maddesinin tamamı kabul edildi.

Gündemin tamamlanmasının ardından soru önergeleri ve gündem dışı konulara geçildi. Gündem dışı konuşmalar sırasında söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB' deki yolsuzluk soruşturmaları iddiaları ile ilgili, "Ne acıdır ki şehir sizinle sadece zaman kaybetmedi. Bu şehir sizinle umut kaybetti. Güven kaybetti. Ama şimdi algılar çöktü. O kirli düzen üzerini örten örtü kalktı. Hakikat ortada duruyor. ve biz buradan sesleniyoruz: Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz, hodri meydan" dedi.

CHP'li meclis üyeleri, Kaynar'ın sözlerine kürsülere vurarak tepki gösterdi. CHP'nin tepkisine AK Parti sıralarından da karşılık geldi. Bazı üyeler pankart açtı. Mecliste yaşanan gerginlik sebebiyle Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ oturuma 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından konuşan CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, "Sanki savcıyla beraber iddianame yazıyormuş gibi, 'Bekleyin' diyor. 'Belgeler var' diyor. Muhammet Bey, gizli dosyada biz itirafçı, iftiracı dediklerimizin ifadelerini görmemişken, kimler tarafından nasıl verildiğini bilmediğimiz şekilde medyaya verilen bir takım iddiaları gerçek gibi burada gelip, anlatıp, insanlara suç isnat ederseniz bu iftira suçunu oluşturur. Burada adını andığımız herkesin size dava açma hakkı doğar. İnsanları olmayan şeylerle, üstelik savcının dahi daha soruşturmayı bitirmediği, araştırma yaptığı, dosyayı toplamaya çalıştığı, sağdan soldan tanıklar arandığı bir durumda, gerçekten olmuş, vuku bulmuş gibi onun ona suç attığı, dışarı çıkmak için herkesin birbirine suç atıp, patır patır çıktığı bir ortamda gerçekmiş gibi insanları suçlayamazsınız" dedi.

Gündem dışı konuşmaların da tamamlanmasının ardından İBB Haziran Ayı Meclis Toplantısı sona erdi.

Kaynak: DHA

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