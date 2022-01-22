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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi

22.01.2022 23:01

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi Mardin'de bir dizi temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'deki durağında gençlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi

MARDİN - Mardin'de bir dizi temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'deki durağında gençlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi temasta bulunmak için Mardin'e geldi. Nusaybin'deki durağında gençlerle bir araya gelerek hasbihal etti.

Pandemi sürecinde vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Bakan Soylu, " 2 yıl önce salgın ilk çıktığında hatırlamanız isterim, dünyanın en zengin ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz Avrupa ülkeleri yaşlıları ölüme terk ettiler. Büyük sağlık tesisleri, büyük gelirleri olan kişi başına 30 bin dolarla 40 bin dolarlık gelirleri olan, dünyanın en büyük askeri güçlerine sahip olan ülkeler hastalarına bakmayı beceremediler" dedi.

"Biz pandemide büyüklerimizi yalnız bırakmadık"

Çalışırken sosyal güvenlik sistemlerine para ödeyen ve şu anda yaşlanan insanlara bakmadılarını belirten Bakan Soylu, "Şöyle düşündüler öleceklerse tek başlarına ölsünler. Biz onlara dokunmayalım. Peki biz ne yaptık. Biz cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sistemle birlikte muhtarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımıza kadar komşumuzdan, polisimize, askerimize, jandarmamıza kadar kaymakamımızdan valimize kadar belediye başkanımıza kadar camimizin imamından her insanımıza kadar yaşlımızın, büyüğümüzün ne ihtiyacı varsa evine ulaştırmaya çalıştık. Onu yalnız bırakmadık. Aman sana hastalık bulaşmasın, biz seni muhafaza edelim, ilacını getiririz. Maaşını bankadan çekeriz, gıda ihtiyacın varsa marketten alışverişi yaparız dedik. Bu alışveriş ilişkisi ticari ilişki değil. Biraz önce anlatmakta zorlandığım hakikaten kifayetsiz kaldığım bu medeniyetimizin bize bıraktığı büyük bir emanettir. Hem de büyük bir emanet. Bu annelerimizin bize öğrettiği bir büyüğümüz geldiğinde eline öpmezsen ayıp olur diye tembih ettiği, otobüse binerken bir yaşlımızı gördüğümüz zaman eğer kalkmazsan seni kınarlar diye bizi bir terbiye ettiği, camiye gittiğimizde hoca efendinin bir de tembih ettiği ve okula gittiğimizde öğretmenimizin kulağımıza fısıldadığı aslında hayatımız boyunca eğitimini ve öğretimini aldığımız büyük bir bu emanetti. Bu emanetne bizle başladı ne bize bitecek" diye konuştu.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi

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Süleyman Soylu, Nusaybin, Pandemi, Mardin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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