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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık"

21.12.2021 12:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık" Süleyman Soylu: "Alenen casusluk yapıyorlar, adam gibi itibar görüyorlar" "Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler" İçişleri Bakanı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık"

Süleyman Soylu:

"Alenen casusluk yapıyorlar, adam gibi itibar görüyorlar"

"Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık

Süleyman Soylu, Muhalefet, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık" - Son Dakika
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