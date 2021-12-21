İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık"
Süleyman Soylu:
"Alenen casusluk yapıyorlar, adam gibi itibar görüyorlar"
"Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık' - Son Dakika