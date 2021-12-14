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İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi Sonrası İlk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi Sonrası İlk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi

14.12.2021 13:14
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi Sonrası İlk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi sonrası ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirdi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi sonrası ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirdi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi sonrası ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı Genel Başkan Yücel Can başkanlığında 11 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu toplantısında üyeler arasında görev dağılımı yapılarak Başkan Can, birimlerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve yeni Yönetim Kurulu ile çok daha güçlü projeler yapılacağını ifade etti.

Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen ATGV Genel Müdürü Mehmet Kocatepe; yeni dönemde idareciler, gençlerin ilgisini çeken fikirler üzerinden politika geliştirilmesi ve yeni trendlerin takip edilerek merak uyandırıcı projeler yapılması gerektiğini vurguladı. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Altındağ Belediye Meclis üyesi Muhammet Budak ise 81 ildeki örgütlenmeyi tamamlayarak dernek faaliyetlerini gerek nicel olarak gerekse nitel olarak artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını vurguladı. Akademi Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, yeni dönemde daha fazla akademik çalışmalara önem verileceğine, sempozyum, panel ve açık oturumlar düzenlenerek toplumsal bilincinin artırılacağını ifade etti.

Ayrıca Derneğin Başkan Vekilliğine Mehmet Zeki Çiftçi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İbrahim Gök ve Murat Yeşil, Genel Sekreterliğe Ünal Ömür gibi isimler seçildi. - ANKARA

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi Sonrası İlk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Yücel Can, Cumartesi, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi Sonrası İlk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 5'inci Olağan Kongresi Sonrası İlk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika
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