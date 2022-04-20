İftar öncesi kapı kapı dolaştı - Son Dakika
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İftar öncesi kapı kapı dolaştı

20.04.2022 10:12
İftar öncesi kapı kapı dolaştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvan'da ise kapı kapı dolaşarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvan'da ise kapı kapı dolaşarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Halkla iç içe talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Siverek ve Hilvan teşkilatıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte ilçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Beyazgül, ziyaret ettikleri hanelerde vatandaşlarla yakından ilgilendi. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Beyazgül, çocukları da oyuncaklarla sevindirdi. Siverek ziyaretlerinin ardından Beyazgül Hilvan ilçesine geçti. İlçede Hilvan Belediyesi yetkilileri, meclis üyeleri ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Beyazgül, beraberindeki heyetle birlikte ilçede yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Hilvan ilçesinde de hane ziyaretlerinde bulunan Beyazgül, iftar öncesi vatandaşların evlerine misafir olarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Ziyaretlerde parti yöneticileri de Beyazgül'e eşlik etti. - ŞANLIURFA

İftar öncesi kapı kapı dolaştı
İftar öncesi kapı kapı dolaştı
İftar öncesi kapı kapı dolaştı

YORUMLAR
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Zeynel Abidin Beyazgül, Ayşe Çakmak, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İftar öncesi kapı kapı dolaştı - Son Dakika


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