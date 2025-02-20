AK Parti İklim Kanunu Teklifi'ni TBMM'ye sundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti İklim Kanunu Teklifi'ni TBMM'ye sundu

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AK Parti, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi, yeşil büyüme vizyonu çerçevesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve kurulması planlanan Türkiye Yeşil Taksonomisinin de yer aldığı 'İklim Kanunu Teklifi'ni TBMM'ye sundu.

20.02.2025 19:06  Güncelleme: 19:07
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AK Parti, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil büyüme vizyonu çerçevesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması, çevre şartlarına uygun olan yatırımların desteklenmesi amacıyla kurulması planlanan Türkiye Yeşil Taksonomisinin de yer aldığı 'İklim Kanunu Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK PARTİLİ GÜLER'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifine ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Güler partisinin iklim değişikliğiyle mücadeleyi siyaset üstü gördüğünü ve dünyanın iklim krizinin artan etkileriyle karşılaştığını söyledi.

İklim değişikliği ile mücadeleyi merkeze aldıklarını aktaran Güler, "İklim Kanunu ile şehirlerimizin iklim şartlarına uyum sürecinin güçlendirilmesini, ekonomimizin olumsuz sonuçlara dirençli hale getirilmesini, sektörlerin uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını ve özellikle bütün sektörlerimizde daha temiz ve daha verimli bir üretim sürecinin ve zincirinin oluşturulmasını da amaçlıyoruz. Bu kanun teklifimizin yalnızca sanayi sektörünü değil, yaşadığımız şehirleri, tarımı, hayvancılığı ve yeşil alanları da koruyan bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etmek isterim" dedi.

"2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ VE YEŞİL BÜYÜME VİZYONU HEDEFLENMEKTEDİR"

Kanun teklifiyle sıfırdan bir düzenlemeye gittiklerini kaydeden Güler, "Bu teklifle, daha az enerjiyle daha verimli üretim sağlayarak yaşanılabilir bir dünya hedeflenmekte ve bu doğrultuda 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil büyüme vizyonu hedeflenmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede esas alınan; istihdam süreçlerinin adil bir şekilde yönetilmesini ifade eden adil geçiş ve mücadeledeki eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan iklim adaleti, sürdürülebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler de kanun teklifimizde yer almaktadır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine ilişkin izlemeler, başkanlığın yetkileri, projelerin yapılması, iş birliği ve veri paylaşımına ilişkin esaslar ayrıca düzenlenmektedir. Kanun teklifimiz ile ülkemizin kalkınma öncelikleri ve özel koşulları göz önünde bulundurularak ilgili kurum ve kuruluşlara yükümlülükler öngörülmektedir. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlara yol gösterecek nitelikte somut sera gazı emisyonu azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinden bazılarına yer verilmektedir" diye konuştu.

"GELİRLER, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE DESTEKLERİNE AYRILACAK"

Yerelde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve illerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacağını vurgulayan Güler, "Diğer bir değişiklikle iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik finansman, teknoloji geliştirme ve transferiyle kapasite geliştirme faaliyetlerini içeren uygulama araçlarına yer verilmektedir. Bir yatırımın gerçekten çevreci ve iklim değişikliğini olumsuz etkilemeyen yatırım olup olmadığını belirleyen, izleyen ve bu sayede uluslararası finans akışlarını hızlandıracak, destekleyecek Türkiye Yeşil Taksonomisinin de kurulacağı da ayrıca teklifimizde yer almaktadırifadelerini kullandı. Güler ayrıca teklifin, 'Çatı kanun' olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve ilerleyen yıllarda güncelleneceğini söyledi.

TÜSİAD'A TEPKİ GÖSTERDİ

Ardından TÜSİAD'ın açıklamalarına değinen Güler, derneğin Orta Vadeli Program (OVP), enflasyon, bütçe disiplini gibi başlıklarda açıklamalar yapması gerektiğini kaydederek, tepki gösterdi.

Güler ayrıca, emekli ikramiyeleri ile ilgili bir çalışmaları olmadığını söyledi.

AK Parti İklim Kanunu Teklifi\'ni TBMM\'ye sundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti İklim Kanunu Teklifi'ni TBMM'ye sundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Necdet:
    Allah aşkına neye elinizi attıysanız daha çok batıyoruz aman biraz durun dinlenin 24 1 Yanıtla
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