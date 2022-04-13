İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Ramazan'ın 11'inci gününde iftarını muhtarlarla birlikte açtı.

Her gün ayrı bir iftar programı düzenleyen AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, bu defa ilde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Düzenlenen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve çok sayıda muhtar katıldı.

AK Parti İl binasında gerçekleştirilen iftar programında konuşan İl Başkanı Serkan Yıldırım Ramazan ayının bereket, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayında nefis terbiye ediliyor. Büyük bir özlemle beklediğimiz, sabrın, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı, rahmet ve mağfiret iklimiyle dünyamızı kuşatan mübarek bir Ramazan-ı Şerif ayına hep birlikte ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Başkan Yıldırım, muhtarlara birlik ve beraberliğin önemi açısından bu iftara katılım gösterdikleri için teşekkür etti. - BİLECİK