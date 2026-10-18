İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan'a 35. yıl dönümü mesajı geldi - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan'a 35. yıl dönümü mesajı geldi

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Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran kutlama mesajı paylaştı. Duran, paylaşımında sarsılmaz kardeşlik ve ortak tarihe sahip Azerbaycan Türkü kardeşlerine esenlikler diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutladı. Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum. Sarsılmaz bir kardeşliğe ve ortak bir tarihe sahip olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize esenlikler diliyorum."

Kaynak: İHA
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