İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan'a 35. yıl dönümü mesajı geldi

İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan'a 35. yıl dönümü mesajı geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran kutlama mesajı paylaştı. Duran, paylaşımında sarsılmaz kardeşlik ve ortak tarihe sahip Azerbaycan Türkü kardeşlerine esenlikler diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.
İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutladı. Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum. Sarsılmaz bir kardeşliğe ve ortak bir tarihe sahip olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize esenlikler diliyorum."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?