Ilıca'da Karataş'a yoğun ilgi - Son Dakika
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Ilıca'da Karataş'a yoğun ilgi

22.05.2022 14:13
Ilıca'da Karataş'a yoğun ilgi

Aziziye İlçesi ılıca mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yoğun ilgiyle karşılandı.

Aziziye İlçesi ılıca mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yoğun ilgiyle karşılandı. Sorunları yerinde dinleyen ve çözüm için gerekli iletişimin süreceğinin altını çizen Karataş kısa süre içinde ekonomik rahatlamanın da sağlanacağına işaret etti.

Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen ve Erzurumlulara selam getiren Naim Karataş "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin selamlarını da bu vesileyle sizlere iletmek istiyorum. Sorunların üstesinden gelmek için var güçleriyle çalışan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam ve saygılarını ileterek, güvendiklerini dile getirdiler.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleri bağlamında Ilıca Mahallesine çıkarma yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş burada da yoğun ilgiyle karşılandı. Beraberindeki MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karataş ve il/ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile sorunları dinleyen Naim Karataş "Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek mevcut sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Eksikliklerin giderilmesi ve sorunların ortadan kaldırılması için bizler gereken neyse onu yapıyoruz.

Zor günlerin kısa sürede geride kalacağını ve ekonomik olarak şahlanış dönemine gireceğimizi herkes görecektir. Ülkemizin kalkınması için elbette daha fazla çalışmaya ve ter dökmeye devam edeceğiz. Birilerinin felaket tellallığı yaptığını ve dışarıya kötü gösterilmeye çalışıldığını da milletimiz iyi biliyor. Hep birlikte el ele vererek vatan sevdamızı çalışkanlık ruhumuzla harmanlayacağız ve ülkemizi her anlamda yüceltmeye devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi. - ERZURUM

Ilıca'da Karataş'a yoğun ilgi
Ilıca'da Karataş'a yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

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