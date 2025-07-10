İnan'dan Özel'e Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 17-25 Aralık kumpasına ilişkin açıklamaları sebebiyle Özgür Özel'e tepki göstererek, "Özgür Özel FETÖ yardakçılıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Tehditlerini örnek aldığın o alçakların hepsi kaçtı. Senin gibilere ise o vatansızların hesabını üstlenmek düşüyor" dedi. - ANKARA