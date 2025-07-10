İnan'dan Özel'e Tepki - Son Dakika
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Politika

İnan'dan Özel'e Tepki

10.07.2025 08:47
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AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'in FETÖ ile ilgili açıklamalarına sert yanıt verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 17-25 Aralık kumpasına ilişkin açıklamaları sebebiyle Özgür Özel'e tepki göstererek, "Özgür Özel FETÖ yardakçılıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Tehditlerini örnek aldığın o alçakların hepsi kaçtı. Senin gibilere ise o vatansızların hesabını üstlenmek düşüyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Son Dakika

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