Üye Girişi
İnce güven tazeledi - Son Dakika

İnce güven tazeledi

09.01.2022 10:14
İnce güven tazeledi

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçlar Esnaf Odası olağan genel kurulu yapıldı.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçlar Esnaf Odası olağan genel kurulu yapıldı. Rekor katılımın olduğu kurulda mevcut Başkan İnce Güven tazeledi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların genel kurulları devam ediyor. Ocak ayı itibariyle başlayan oda seçimlerine Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçlar Esnaf Odası olağan genel kurulu ile devam edildi. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 700'den fazla üyenin oy kullandığı seçimlerde Mesut İnce 567, Fazlı Boran ise 137 oy aldı. Bu sonuçların ardından Mesut İnce yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir konuşma yaparak minibüsçü ve servisçi esnaflarına teşekkür eden Başkan İnce, kazananın Minibüsçüler ve Umum Servisçiler esnafının olduğunu kaydederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan İnce'nin yönetim kurulu Ali Arıca, Ergun Özen, Hasan Hüseyin Kaçar, İsmet Kasar, Abdullah Çelik, Fevzi Akıncı'dan, denetim kurulu ise Yunus Kılınç, Erkan Karakoç, Emir Gökhan Gönültaş'tan oluştu. - MALATYA

İnce güven tazeledi

YORUMLAR
500

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Esnaf Odası, Malatya, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İnce güven tazeledi - Son Dakika


Sinan Engin, Fatih Terim'le görüşmesini anlattı: Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun? Sinan Engin, Fatih Terim'le görüşmesini anlattı: Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?         
10:09
Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
09:14
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı         
08:54
Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı Görenler anlam veremedi! Aleyna önce çatıya çıktı, sonra odada twerk yaptı         
08:39
Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı Şarkıcı Ebru Yaşar, düşüp diz kapağını kırdı         
02:32
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 10:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: İnce güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement