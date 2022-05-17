İnce, partisinin tarım ve hayvancılık raporunu siyasi partilere anlatacak

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tarım ve hayvancılık politiklarını içeren 100 maddelik raporunu, siyasi partileri ziyaret ederek anlatacak.

Memleket Partisi'nce tarım ve hayvancılık için öneriler içeren 100 maddelik rapor hazırlandı. Genel Başkan Muharrem İnce, 'Çözüm Önerileri', 'Projeler' ve 'Önceliklerimiz' gibi başlıklardan oluşan raporu tanıtmak için siyasi partileri ziyaret edecek. İnce'nin, ilk olarak bu hafta Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyareti öngörülüyor.Raporda, Devlet Planlama Teşkilatı'nın aktif hale getirilmesi, en az 5 yıllık üretim planlaması yapılması gibi öneriler yer alırken, Hazine'ye ait arazilerin tarımsal üretim yapmak koşulu ile özellikle genç ve kadın üreticilerin kullanımına açılması gerektiğine dikkat çekildi. Başta çobanlar olmak üzere üreticilerin sigortalanmasının salanmasına dönük önerilerin yer aldığı raporda, kırsaldan göçün önlenmesi amacıyla tarımda çalışan kadınların sigortalandırılması, yıpranma payı ve primlerinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin maddeler yer aldı. Raporda ayrıca, tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik damlama sulama sisteminin alt yapısının acilen tamamlanması ve 'Su Yasası'nın çıkarılmasının sağlanmasının gerektiği ifade edildi.