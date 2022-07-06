İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifalara yanıt - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifalara yanıt

06.07.2022 00:12
İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifalara yanıt

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifalarına yanıt vererek, her ikisine de Birleşik Krallık halkında yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay'ı Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi'yi ise...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifalarına yanıt vererek, her ikisine de Birleşik Krallık halkında yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay'ı Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi'yi ise Maliye Bakanı olarak atadı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ın yönetimine karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek görevlerinden istifa etmesinin ardından Johnson istifalara mektupla yanıt verdi. Johnson, Maliye Bakanı Sunak'ın istifasını, "beraber çalışmayı özleyeceğim" şeklinde yanıtlayarak, "Hükümetten istifa etmenize üzüldüm. Tarihimizin ekonomimiz için en zorlu döneminde ülkemize üstün hizmetlerde bulundunuz" dedi.

"Sizinle çalışmayı özleyeceğim"

Sunak'ın 2020'de pandemiyle beraber ulusal karantina döneminde ekonomiyi koruduğunu, bu sürede Furlough maaş planıyla milyonlarca işin korunmasını sağladığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle büyüyen küresel enflasyon baskılarına karşı ekonomiye destek sağlamaya devam ettiğini söyleyen Johnson, "Tavsiyenize ve kamu hizmetine olan derin bağlılığınıza çok değer verdim ve hükümette sizinle çalışmayı özleyeceğim" dedi.

"Çok özleneceksiniz"

Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifasına da yanıt veren Johnson, çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu hükümete ve Birleşik Krallık halkına ayrıcalıkla hizmetine ettiniz. Covid-19 pandemisinde Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nı yönettiniz. Çok özleneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yeni Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı atandı

Javid'in istifasından sonra, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Barclay, daha önce 13 Şubat 2020- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında Hazine Baş Sekreteri, 16 Kasım 2018 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'nden Çıkıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Sunak'ın istifasından sonra ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Maliye Bakanı olarak atandı. Zahawi, 2020 ve 2021 yıllarında korona virüs pandemisi sorasında hükümette Covid-19 Aşı Uygulama Bakanı olarak görev yapmıştı.

Johnson'a karşı "güven oylaması"

İngiltere Başbakanı Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti. Johnson, "Partygate Skandalı" olarak adlandırılan bir soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlama kurallarını açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından haziran ayında "güven oylamasına" tabi tutulmuştu. 359 Muhafazakar Parti milletvekili arasından 148'i Johnson'a güvenmedikleri yönünde oy kullanırken, 211'i ise Johnson lehine oy kullanarak Johnson'ın Başbakanlık görevine devam etmesi gerektiğini savunmuştu. - MANCHESTER

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Kaynak: İHA

Birleşik Krallık, England, Kabine, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifalara yanıt - Son Dakika

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