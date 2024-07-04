İngiltere'de erken genel seçimler başladı - Son Dakika
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Politika

İngiltere'de erken genel seçimler başladı

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılışın ardından gerçekleştirilen ilk genel seçimde halk sandık başına gidiyor. Seçimlerde 98 farklı siyasi parti yarışıyor. Seçim sonuçları, sandık çıkış anketleriyle birlikte sabah saatlerinde belli olacak.

04.07.2024 10:36
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İngiltere'de halk, yerel saatle 07.00'de erken genel seçimler için oy kullanmaya başladı.

İngiltere'de erken genel seçimler için halk sandık başına gidiyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışının ardından gerçekleştirilen ilk genel seçimde Birleşik Krallık ülkeleri İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki seçmenler, Avam Kamarasının 650 üyesini ve yeni hükümeti belirleyecek. Seçimler için yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 22.00'ye kadar devam edecek. İngiliz hükümet kaynaklarına göre, 2023 yılı sonu itibarıyla 46 milyonu aşkın kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, yaklaşık 40 bin oy kullanma noktasında demokratik tercihlerini ortaya koyuyor.

Seçimlerde 98 farklı siyasi parti yarışıyor

Kurulacak yeni hükümetin 650 üyeli Avam Kamarası'nda en az 326 vekilin desteğini alması gerekecek. Hiçbir partinin meclis çoğunluğunu elde edememesi durumunda ise koalisyon hükümeti kurma yetkisini ilk üstlenecek isim, ülkenin başbakanı olacak.

Seçimlerde yarışacak 98 farklı siyasi partiden en önemlileri arasında, Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti, Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, Ed Davey liderliğindeki Liberal Demokratlar, Nigel Farage liderliğindeki sağ popülist bir parti olan Reform UK, John Swinney liderliğindeki İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Carla Denyer ile Adrian Ramsay eş başkanlığındaki Yeşil Parti yer alıyor. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle 22.00'de sandık çıkış anketlerinin seçim sonuçlarına ilişkin ilk sonuçları ortaya koyması, seçimlere ilişkin resmi sonuçların ise sabah saatlerinde belli olması bekleniyor.

" Britanya'nın geleceği oy pusulasında"

Anketlerin genel seçimlerde tarihi bir zafer elde edeceğine işaret ettiği İşçi Partisi lideri Keir Starmer, halkın kendileri için oy vermeleri halinde İngiltere'nin bugün "yeni bir sayfa açabileceğini" söyledi. Seçim günü mesajında seçmenlere 14 yıldır devam eden Muhafazakar Parti iktidarına son verme çağrısı yapan Starmer, "Britanya'nın geleceği oy pusulasında. Bugün, son 14 yılı geride bırakmak için oy kullanın" diye konuştu. Downing Sokağı 10 Numara adresindeki Başbakanlık Ofisine kendisinin girmesi halinde Britanya'da değişim sözü veren Starmer, "Değişim, ancak oy kullanmanız halinde mümkün olacak" dedi. Starmer, "Bugün, Britanya yeni bir sayfa açabilir. 14 yıllık kaos ve gerilemenin ardından umut ve fırsat dolu yeni bir dönem başlıyor. Büyük ulusumuzun potansiyeli sınırsızdır. Britanya halkı, hırslarına uygun bir hükümeti hak ediyor. Bugün İşçi Partisi ile birlikte Britanya'yı yeniden inşa etme çalışmalarına başlama fırsatıdır" diye konuştu.

Rishi Sunak için felaket öngörüsü

Seçimler öncesinde İngiliz basını tarafından yayınlanan bazı anketler, Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin tarihin en ağır yenilgisi ile karşı karşıya kalabileceğine işaret etti. İngiliz basını, Muhafazkar Parti'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki sandalye sayısının 100'ün altında düşebileceğini ve durumun Rishi Sunak'ın parti liderliğini kaybetmesiyle sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Anket şirketi YouGov MRP tarafından yayınlanan bu hafta yayınlanan son anket, İşçi Partisi'nin yüzde 39, Muhafazakar Parti'nin yüzde 22, Reform UK'in yüzde 15, Liberal Demokratlar'ın yüzde 12 ve Yeşil Parti'nin yüzde 7 oy oranına sahip olduğunu göstermişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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