İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret

26.05.2022 20:46

GÖRÜNTÜ DETAYI: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un açıklamaları Detaylar İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da resmi temaslarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DETAYI:

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un açıklamaları

Detaylar İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da resmi temaslarda bulundu.

Truss, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ve Sırp Üyesi Milorad Dodik ile görüştü.

Ev sahibi Bakan Turkovic ve İngiliz mevkidaşı Truss, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) üyeliği statüsünü almasının iyi bir adım olacağına işaret eden Turkovic, "Başta Bosna Hersek olmak üzere tüm bölge önemli bir dönüş noktasında ya Avrupa-Atlantik topluluğunda 'kalıcı barış ve istikrara' doğru ilerleyeceğiz ya da tüm Avrupa ve NATO ittifaklarını istikrarsızlaştırmayı amaçlayan 'tehlikeli oyunların' içine çekilmeye izin vereceğiz." ifadesini kullandı.

Truss da Bosna Hersek'in "trajik tarihinin", ülkede yaşananlara müdahale edilmediğinde neler olabileceğinin kanıtı olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek'te barışı korumanın önemine dikkati çeken Truss, Rusya'nın Bosna Hersek'e müdahalelerinin ülkeyi yeniden karanlık günlere sürükleyebileceğini belirtti.

Truss, İngiltere'nin Bosna Hersek'te barışı tehdit eden Sırp lider Milorad Dodik ve diğer politikacılara halihazırda yaptırım uyguladığını kaydederek, ülkesinin Bosna Hersek'teki seçim sürecini desteklediğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı, ülkesinin, Bosna Hersek ve Batı Balkan ülkelerinde barış ve istikrarın korunması taraftarı olduğunun altını çizdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığınca yapılan açıklamada, Truss ile iki ülke arasındaki iyi ilişkiler üzerine konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Bosna Hersek, Batı Balkan ve Avrupa'daki genel siyasi durumların da konuşulduğuna yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Bosna Hersek'e resmi ziyaret - Son Dakika


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