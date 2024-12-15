İngiltere, HTŞ ile Temas Halinde

Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suriye'de Esad rejimini deviren muhalif grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile temas halinde olduklarını açıkladı.

İngiltere, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden muhalif grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile temas halinde olduğunu açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, HTŞ ile diplomatik temas kurduklarını belirterek, "Terör örgütü listesinde olmaya devam ediyorlar ama diplomatik temas kurabiliyoruz ve tahmin edeceğiniz gibi diplomatik temasımız var. Temsili bir hükümet, kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Kimyasal silah stoklarının güvence altına alındığını, kullanılmadığını görmek istiyoruz ve şiddetin devam etmemesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Lammy, ellerindeki diplomatik ve istihbarata dayalı kanallarla HTŞ ile tüm bu nedenlerden dolayı temas halinde olduklarını ifade etti. - LONDRA