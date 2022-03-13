Irak Başbakanı el-Kazımi, Erbil füze saldırısını kınadı - Son Dakika
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Irak Başbakanı el-Kazımi, Erbil füze saldırısını kınadı

13.03.2022 05:32
Irak Başbakanı el-Kazımi, Erbil füze saldırısını kınadı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentini hedef alan füze saldırısı sert bir dille kınayarak, yaşanan olayı "halkımızın güvenliğini hedef alan bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentini hedef alan füze saldırısı sert bir dille kınayarak, yaşanan olayı "halkımızın güvenliğini hedef alan bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Selahaddin bölgesine düzenlenen füze saldırısının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'den kınama açıklaması geldi. Irak Başbakanı el-Kazımi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı sert bir dille kınayarak, yaşanan olayı "halkımızın güvenliğini hedef alan bir saldırı" olarak nitelendirdi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile gelişmeleri yakından takip ettiğini duyuran el-Kazımi, "Vatandaşlarımızın ve memleketimizin güvenliğini tehdit eden saldırılara karşı koyacağız. Güvenlik güçlerimiz soruşturma yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda saldırının ardından başka bir açıklama da Uluslararası Erbil Havalimanı'ndan geldi. Uluslararası Erbil Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, saldırının uçak seferlerini etkilemediği ve uçuşlara devam edildiği belirtildi. IKBY Ulaştırma Bakanlığı ise, havalimanında uçuşların normal şekilde devam ettiğini belirterek, havalimanının hedef alınmadığını ve uçuşların askıya alındığı haberlerin yalan olduğunu vurguladı. Saldırıya ilişkin Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını ve saldırganların cezalandırılacakları ifade edildi. - ERBİL

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Anti-Terör Birimi, Erbil'e balistik füze saldırısının Irak dışından yapıldığını duyurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Anti-Terör Birimi, Erbil'e balistik füze saldırısının Irak dışından yapıldığını duyurdu. ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi

Saldırı, Erbil, IKBY, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak Başbakanı el-Kazımi, Erbil füze saldırısını kınadı - Son Dakika


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