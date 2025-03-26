Irak'ta 30 Milyon Seçmen Belirlendi - Son Dakika
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Politika

Irak'ta 30 Milyon Seçmen Belirlendi

Irak'ta Ekim'de yapılacak seçimlere 30 milyon seçmen katılacak, kayıt işlemleri başladı.

26.03.2025 16:01
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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, önümüzdeki Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerinde yaklaşık 30 milyon kişinin oy kullanabileceğini duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana El-Gelayi düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. El-Gelayi, seçmen kayıt sürecinin, seçmenlerin doğru ve güncellenmiş bir seçmen kaydıyla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla dün itibarıyla Irak genelinde bin 79 seçim merkezinde başladığını belirtti. Seçim sürecinin en önemli aşamalarından biri olan seçmen kayıt işlemlerinin devam ettiğini vurgulayan El-Gelayi, 2007-2017 yılları arasında doğan yeni seçmenlerin kaydının yapıldığını ve yalnızca 2007 doğumlu seçmenlerin 1 milyondan fazla olduğunu açıkladı. Yeni seçmenlerin de belirlenmesiyle Irak'taki toplam seçmen sayısının 30 milyona yaklaştığını belirten El-Gelayi, 2007 doğumlu seçmenlere seslenerek en yakın seçim merkezine başvurup biyometrik verilerini kaydettirme çağrısında bulundu.

Mart ayı başında Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, oy kullanma kaydı bulunan seçmen sayısının 28 milyon olduğu belirtilmişti.

Irak'ta 2021 yılında yapılan seçimlerde seçmen sayısı 25 milyon 139 bin 375, 2018 seçimlerinde ise 24 milyon 352 bin 253 olmuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak'ta 30 Milyon Seçmen Belirlendi - Son Dakika

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