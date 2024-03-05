İran'da 2023'te 834 kişi idam edildi, en yüksek sayı kaydedildi - Son Dakika
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Politika

İran'da 2023'te 834 kişi idam edildi, en yüksek sayı kaydedildi

Norveç merkezli 'İran İnsan Hakları İzleme Örgütü' ile Paris merkezli 'Ölüm Cezasına Karşı Birlikte' adlı örgütlerin hazırladığı rapora göre İran'da 2023 yılında 834 İranlı idam edildi. Bu sayı idam edilenlerin 972 ile zirveye çıktığı 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Raporda, idam cezası verilen suçlar arasında uyuşturucu kaçakçılığı, casusluk ve İran ulusal güvenliğini hedef alma gibi suçların ilk sıralarda yer aldığı vurgulandı.

05.03.2024 17:44
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Norveç merkezli "İran İnsan Hakları İzleme Örgütü" ile Paris merkezli "Ölüm Cezasına Karşı Birlikte" adlı örgütlerin hazırladığı rapora göre İran'da 2023 yılında 834 İranlı idam edildi. Bu sayı idam edilenlerin 972 ile zirveye çıktığı 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

İran'da idamlar, 2023'te son 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Norveç merkezli "İran İnsan Hakları İzleme Örgütü" ile Paris merkezli "Ölüm Cezasına Karşı Birlikte" adlı örgütlerin hazırladığı ortak raporda, İran'da 2015 yılından bu yana idam edilen kişi sayısında rekor kaydedildiği belirtildi. Raporda, ülkede 2023 yılında farklı gerekçelerle 834 İranlının idam edildiği, bu sayının ülkede idam cezalarının 972 ile zirveye çıktığı 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu vurgulandı. 2023'te idam edilenlerin sayısının 2022 yılına oranla yüzde 43 artış gösterdiği ifade edildi. İdam cezası verilen suçlar arasında uyuşturucu kaçakçılığı, casusluk ve İran ulusal güvenliğini hedef alma gibi suçların ilk sıralarda yer aldığı vurgulandı.

Mahsa Amini protestoları sonrası 9 idam

İran'da 2022 yılında Mahsa Amini protestoları sonrası idamlarda artış olduğu, idamların "korku aracı" olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi. Raporda Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar sonrası güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla bağlantılı davalarda 2022'de 2, 2023'te 6 ve 2024'te ise şu ana kadar 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin idam edildiği bildirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığında 471 idam

Mahsa Amini protestolarının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığında verilen idam cezalarında da artış olduğu belirtildi. Ülkede 2023 yılında uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı 471 kişinin idam edildiği belirtilirken, söz konusu idamların en çok ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletinde yaşandığı aktarıldı.

İran Ceza Kanunu'nda, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam cezasıyla yargılanıyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'da 2023'te 834 kişi idam edildi, en yüksek sayı kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da 2023'te 834 kişi idam edildi, en yüksek sayı kaydedildi - Son Dakika
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