İran'dan Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika
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Politika

İran'dan Trump'a Sert Yanıt

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın tehditlerine karşı geri adım atmayacaklarını belirtti.

12.02.2025 21:35
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine tepki göstererek, "Bize, füze ve silah bulundurmamamızı, askeri gücümüzü artırmamamızı söylüyorlar. Asıl hedefleri, Gazze'de yaptıkları gibi İran'da da benzer bir senaryo uygulamak. Ancak tehditler karşısında geri adım atmayacağız ve teslim olmayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan eyalet gezileri kapsamında gittiği Buşehr eyaletinde ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi. Savaş arayışında olmadıklarını belirten Pezeşkiyan, "Biz hiçbir ülke veya kişiyle savaş halinde değiliz. Tüm komşularımızla kardeşçe ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Bölgedeki tüm ülkeler bizim kardeşimiz ve dostumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Tehditler karşısında geri adım atmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine tepki gösteren Pezeşkiyan, "Bize, füze ve silah bulundurmamamızı, askeri gücümüzü artırmamamızı söylüyorlar. Asıl hedefleri, Gazze'de yaptıkları gibi İran'da da benzer bir senaryo uygulamak. Ancak, İran milleti asla bu baskılara boyun eğmeyecek ve direnişini sürdürecektir. Tehditler karşısında geri adım atmayacağız ve teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Terörizmin asıl sorumluları, nasıl oluyor da başkalarını suçlayabiliyorlar?"

Pezeşkiyan, "ABD Başkanı Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesinde İran'ı terörizme destek vermekle suçladı. Oysa devrimden bu yana 18 bin kişi, devlet yetkilileri, bilim insanları ve sıradan vatandaşlar, terör saldırılarında hayatını kaybetti. Peki, bu terör saldırılarını kim gerçekleştirdi? Biz mi terör eylemleri yaptık yoksa onlar mı? Bölgede terörizmin asıl sorumluları, nasıl oluyor da başkalarını suçlayabiliyorlar?" dedi.

"Kimse İran'ı yolundan döndüremez"

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı baskı politikasının müzakerelere engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bugün müzakereden söz edenler, geçmişte İran halkına en ağır yaptırımları uygulayan, tüm iş birliği yollarını kapatan ve ülkemizi baskı altına almak için her türlü aracı kullananlardır. Eğer gerçekten müzakere istiyorlarsa, neden düşmanca politikalarını sona erdirmiyorlar? Bu tür aldatmacalar artık etkisini yitirdi ve kimse İran'ı yolundan döndüremez" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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