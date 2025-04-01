İran, Nükleer Programını Koruyacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı telefon görüşmesinde, UAEA'nın İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditler karşısında net bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, İran'ın nükleer programını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile UAEA arasındaki iş birliğinin son durumu ve İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeler ele alındı. Arakçi, İran'ın UAEA ile iş birliği ve diyaloğu devam ettirmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, UAEA'nın İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditler karşısında net bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Arakçi, tehditlerin devam etmesi halinde İran'ın nükleer programını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etti.

UAEA Başkanı Grossi ise mevcut sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla diğer taraflarla temaslarda bulunacağını belirtti. Bu çerçevede İran'a bir ziyaret talebinde bulunan Grossi'nin isteği, Arakçi tarafından olumlu karşılandı. Ziyaretin başarılı geçmesi için detayların iki taraf arasında değerlendirilerek netleştirilmesi kararlaştırıldı. - TAHRAN