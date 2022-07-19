İran ve Rusya arasında 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı

İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasında Basra Körfezi'nde Kiş Adası'ndaki petrol tesislerinin geliştirilmesi başta olmak üzere başka birçok proje için 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde bugün Tahran'da üçlü görüşme gerçekleştirecek. Toplantı öncesi İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasında 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı. İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasındaki birçok petrol sahasının geliştirilmesi yönünde imzalanan anlaşmaların toplam tutarının 40 milyar dolar olduğu belirtildi.

NIOC İcra Direktörü Mohsen Khojastemehr, Rus Gazprom Şirketi ile anlaşma imzalandığını duyurarak, Rusya'nın Kuzey Pars Gaz Sahaları'na 10 milyar dolar düzeyinde yatırım yapacağını söyledi. Khojastemehr, anlaşmaya bağlı olarak Rusların Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda bulunan sahalarını geliştireceğini belirterek, Kuzey Pars Gaz Sahası'ndaki üretim hacminin 100 milyon metreküp arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"İran ve Rusya'nın dünya gaz rezervi 70 trilyon metreküp"

NIOC İcra Direktörü Mohsen Khojastemehr, Rusya ile işbirliğinin kendileri için önemine vurgu yaparak, "İran ve Rusya'nın dünya gaz rezervlerinin yüzde 30'unu oluşturan toplam 70 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu nedenle bu iki ülke dünyanın enerji sürdürülebilirliğini sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır" dedi. Khojastemehr Rusya ile geçmiş yıllarda da büyük ölçekli işbirliği anlaşmaları yaptıklarını hatırlatarak, yeni anlaşmalar ile birlikte İran petrol üretimini arttırmayı ve ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. - TAHRAN