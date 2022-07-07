İşadamı Erdoğan, Üniversite Mahallesine Kültür Evi yaptıracak

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Battalgazi ilçesinde bulunan Üniversite mahallesini ziyaretinde Kültür Evi yapılması için destek sözü verdi.

Mahalle gezilerine devam eden Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, son olarak Battalgazi ilçesinde bulunan Üniversite Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Mahalle muhtarı Esra Polat ve sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile Malatya üzerine sohbet eden Reşat Erdoğan muhtar Esra Polat'ın mahallelerine bir kültür evi yapılması talebine ise karşılıksız kalmadı. Mahalleye Kültür Evi yapılması için destek vereceğini belirten Erdoğan, "Kültür evini inşallah yapacağız. Ancak öncelikle gerekli izinlerin ve alt yapının belediye tarafından yapılması halinde, Kültür Evi'ni yapma sözü veriyorum" dedi.

Erdoğan ayrıca, Üniversite Mahallesi'nin Malatya açısından da önemli bir mahalle olduğunu ifade ederek, 2023 yılında Faik Erdoğan Vakfı olarak kente 4 adet okul öncesi eğitim için anaokulu yaptırma kararı da aldıklarını açıkladı. Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat ise İşadamı Reşat Erdoğan'a teşekkür ederek, "Mahallemiz yeni bir mahalle bu nedenle de birçok eksiğimiz var. Ama en önemlisi Kültür Evi projesi. Sağ olsun Reşat Bey yaptırma sözü verdi" dedi.

Reşat Erdoğan'ın Malatya'da önemli işler ve yardımlar yaptığını bildiklerini belirten Polat, "Mahallemize yapacağı Kültür Evi, mahalle sakinlerimizin bir araya gelmesi açısından çok çok değerli olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu. - MALATYA