Işıkhan ve Somali Bakanı Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile görüştü. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Yusuf Mohamed Adan ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Somali ile olan kardeşliğimizi, çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarında somut iş birlikleri ile daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Somalili kardeşlerimizin refahı ve huzuru için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.