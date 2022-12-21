Adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Adaydır - Son Dakika
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Adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Adaydır

21.12.2022 15:12

İsmi 2023 seçimleri için muhalefetin adayları arasında anılan ve aldığı hapis cezasından sonra adaylığı güçlendiği iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını işaret ederek, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar devam ediyor. YSK üyelerine hakaret ettiği davadan hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Saraçhane çağrısı ve Akşener'in verdiği destek çok konuşulmuştu. İmamoğlu'nun Saraçhane buluşması için Kılıçdaroğlu'na haber vermediği iddiaları dolaşırken, ikilinin Meclis'te verdiği son pozlar tartışmaları yatıştırdı.

"BİZ BABA VE OĞULUZ"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirterek, "Biz baba ve oğul gibiyiz" dedi. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun sözleri karşısında duygulandığını dile getirdi.

"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Bugün yeni bir açıklama gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık için Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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