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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı

Son Güncelleme: 30.10.2023 15:37

Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üzerinde "Terörist İsrail" yazılı maketi, kent merkezindeki bir üst geçide asıldı. Maket, olayın ardından kaldırılırken, inceleme başlatıldı.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Asya Tufanı operasyonu sonrası Gazze'yi 24 gündür bombalamaya devam ediyor. İsrail bombaları masum sivilleri hedef alırken, Gazze'de şu ana kadar 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki zulüm nedeniyle birçok Müslüman ülkesinde İsrail'e ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son örnek ise Afyonkarahisar'dan geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı

AFYON'DA MAKETİNİ ASTILAR

Afyonkarahisar kent merkezindeki Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi asıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı

"TERÖRİST İSRAİL"

Boynundan iple asılan maketin üzerinde "Terörist İsrail" yazısı yer aldı. Maket üst geçitten kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı - Son Dakika
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