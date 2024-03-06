İstanbul'da havaya ateş açan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da havaya ateş açan şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul\'da havaya ateş açan şüpheliler gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada düğün öncesi havaya ateş açan şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu. Şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. İçişleri Bakanı, masum insanların hayatını riske atanlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

06.03.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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