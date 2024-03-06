İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."
Son Dakika › Politika › İstanbul'da havaya ateş açan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılacak olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve 3 bin kişilik Spor Salonu projelerinin temelini atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz. Betonlaşmanın önüne set gerdik, ranta izin vermiyoruz' dedi.
Keşir, İmamoğlu'nun kadın seçmenleri küçümseyen ve sınıflandıran açıklamalarını kınadı. Kadınların sınıflandırılmasının tarihe gömüldüğünü belirten Keşir, AK Parti'nin bu konuda önemli adımlar attığını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 'Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır' dedi. Kurtulmuş, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek, uluslararası adaletin yerini bulmasını ve Netanyahu'nun cezalandırılmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, gençlere adil bir dünya için hayal kurmaları çağrısında bulundu.
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