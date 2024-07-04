İşten çıkarılan belediye çalışanları su kulesine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İşten çıkarılan belediye çalışanları su kulesine çıktı

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Parti tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları, kararı protesto etmek için su kulesine çıktı. Kulenin üzerinde fenalaşan işçilerden biri yüksekten düşme tehlikesi atlattı.

04.07.2024 15:46  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşten çıkarılan belediye çalışanları su kulesine çıktı

DEM Partili belediyedeki işçi kıyımı protestoya dönüştü

Belediyeden çıkarılan işçilerden ilginç eylem

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Parti tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları, kararı protesto etmek için su kulesine çıktı. Kulenin üzerinde fenalaşan işçilerden biri yüksekten düşme tehlikesi atlattı.

İlginç olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazanan DEM Parti, vakit kaybetmeden işçi kıyımına başladı. AK Parti döneminde işe alınanlara mobbing uygulayan yeni yönetim, bir bir işlerine son verdi. Kısa sürede 10 kişinin işine son veren belediye, daha sonra da 4 kişiyi işten çıkarttı.

Su kulesine çıktılar

Karara tepki gösteren 5 işçi, belediyenin destek hizmetleri müdürlüğüne ait yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki su kulesine çıktı. Kulede Türk Bayrakları sallayan işçiler, karara tepki gösterdi. Olay yerine giden polis ekipleri, işçileri inmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Aşağı inmemek için direnen işçiler, haklarının geri verilmesini istedi.

İşçilerden bir hastaneye kaldırıldı

Protesto esnasında işçilerden bir fenalaşarak yere yığıldı. Yüksekten düşme tehlikesi atlatan Ahmet Yılan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Sedye ile indirilen işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, DEM Parti, Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İşten çıkarılan belediye çalışanları su kulesine çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:16:56. #1.11#
SON DAKİKA: İşten çıkarılan belediye çalışanları su kulesine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement