Politika

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İşten çıkarılan belediye çalışanları su kulesine çıktı

DEM Partili belediyedeki işçi kıyımı protestoya dönüştü

Belediyeden çıkarılan işçilerden ilginç eylem

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Parti tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları, kararı protesto etmek için su kulesine çıktı. Kulenin üzerinde fenalaşan işçilerden biri yüksekten düşme tehlikesi atlattı.

İlginç olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazanan DEM Parti, vakit kaybetmeden işçi kıyımına başladı. AK Parti döneminde işe alınanlara mobbing uygulayan yeni yönetim, bir bir işlerine son verdi. Kısa sürede 10 kişinin işine son veren belediye, daha sonra da 4 kişiyi işten çıkarttı.

Su kulesine çıktılar

Karara tepki gösteren 5 işçi, belediyenin destek hizmetleri müdürlüğüne ait yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki su kulesine çıktı. Kulede Türk Bayrakları sallayan işçiler, karara tepki gösterdi. Olay yerine giden polis ekipleri, işçileri inmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Aşağı inmemek için direnen işçiler, haklarının geri verilmesini istedi.

İşçilerden bir hastaneye kaldırıldı

Protesto esnasında işçilerden bir fenalaşarak yere yığıldı. Yüksekten düşme tehlikesi atlatan Ahmet Yılan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Sedye ile indirilen işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.