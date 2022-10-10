İşyurtları'nda üretilen ürünler 69 mağazada satılıyor

ANKARA Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda hükümlüler tarafından üretilen ürünler 69 satış mağazası aracılığıyla ticari amaç güdülmeksizin vatandaşlara sunuluyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda hükümlü ve tutuklularca üretilen ürünlerin satıldığı satış mağazalarını ziyaret etti.

İşyurtları Kurumu ile ilgili bilgi veren Bakan Yardımcısı Gürlek, İşyurtları Kurumu'nun tutuklu ve hükümlülerin cezaevi sürecinde meslek edinmesinin sağlanması amacıyla kurulduğunu belirtti.

"Kurumumuz 205 farklı iş kolunda faaliyet göstermektedir"

Şuanda 69 farklı yerde İşyurtları Kurumu mağazasının olduğunu, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerce tamamen doğal, sağlıklı ve yöresel ürünler üretildiğini belirten Bakan Yardımcısı Gürlek, "Özellikle tekstil alanında iddialıyız. Doğal ürünlerimiz kapsamında da yumurtamız, organik ürünlerimiz vardır. Bunlar tamamen doğrudan doğruya halka, tüketiciye sunulmaktadır. Bizim şuan 69 satış mağazamız var. İşyurtları Kurumumuz 205 farklı iş kolunda faaliyet göstermektedir. Bu mağazalarımızın bir kısmı doğrudan vatandaşlarımıza açıktır. Bir kısmı Yargıtay ya da adliyelerdeki binalarda vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Vatandaşlarımız sağlıklı, doğal ve yöresel ürünleri buralardan tedarik edebilirler" ifadelerini kullandı.