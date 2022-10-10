İşyurtları'nda üretilen ürünler 69 mağazada satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İşyurtları'nda üretilen ürünler 69 mağazada satılıyor

10.10.2022 12:42

İşyurtları'nda üretilen ürünler 69 mağazada satılıyorANKARA Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda hükümlüler tarafından üretilen ürünler 69 satış mağazası aracılığıyla ticari amaç güdülmeksizin vatandaşlara sunuluyor.

İşyurtları'nda üretilen ürünler 69 mağazada satılıyor

ANKARA Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda hükümlüler tarafından üretilen ürünler 69 satış mağazası aracılığıyla ticari amaç güdülmeksizin vatandaşlara sunuluyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda hükümlü ve tutuklularca üretilen ürünlerin satıldığı satış mağazalarını ziyaret etti.

İşyurtları Kurumu ile ilgili bilgi veren Bakan Yardımcısı Gürlek, İşyurtları Kurumu'nun tutuklu ve hükümlülerin cezaevi sürecinde meslek edinmesinin sağlanması amacıyla kurulduğunu belirtti.

"Kurumumuz 205 farklı iş kolunda faaliyet göstermektedir"

Şuanda 69 farklı yerde İşyurtları Kurumu mağazasının olduğunu, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerce tamamen doğal, sağlıklı ve yöresel ürünler üretildiğini belirten Bakan Yardımcısı Gürlek, "Özellikle tekstil alanında iddialıyız. Doğal ürünlerimiz kapsamında da yumurtamız, organik ürünlerimiz vardır. Bunlar tamamen doğrudan doğruya halka, tüketiciye sunulmaktadır. Bizim şuan 69 satış mağazamız var. İşyurtları Kurumumuz 205 farklı iş kolunda faaliyet göstermektedir. Bu mağazalarımızın bir kısmı doğrudan vatandaşlarımıza açıktır. Bir kısmı Yargıtay ya da adliyelerdeki binalarda vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Vatandaşlarımız sağlıklı, doğal ve yöresel ürünleri buralardan tedarik edebilirler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
WASHİNGTON - ABD'de WikiLeaks'in kurucusu Assange'a destek gösterisi düzenlendi WASHİNGTON - ABD'de WikiLeaks'in kurucusu Assange'a destek gösterisi düzenlendi ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın elinde daha fazla 'gizli belge' olduğuna inanıyor ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın elinde daha fazla 'gizli belge' olduğuna inanıyor
Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Gürlek, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İşyurtları'nda üretilen ürünler 69 mağazada satılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 yaş ve üstü kadınlara lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını duyurdu
15:00 Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi
14:58 Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu
14:56 Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç
14:52 Assos ve Troya tünellerinin açılışı yarın yapılacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
14:46 Tarihi geçmiş eti sattırmayan şef hem işinden hem de gözünden oldu
14:38 Melisa Şenolsun'un göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesi Instagram'ı salladı
14:29 Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi
14:32 Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu
12:25 Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 15:28:26. #1.11#
SON DAKİKA: İşyurtları'nda üretilen ürünler 69 mağazada satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement