İtalya'da Başbakan Draghi görevinden istifa etti

İtalya Başbakanı Mario Draghi, istifasını sundu.

Başbakan Draghi, liderlik ettiği koalisyondaki 3 partinin hükümetine dün parlamentoda destek vermemesi sonrasında bu sabah istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de gerçekleşen görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ugo Zampetti yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bu sabah Başbakan Mario Draghi'yi kabul etti. Başbakan, Senatodaki dünkü görüşmeleri ve oylama sonucunu aktardıktan sonra kendisinin ve başkanlığını yaptığı hükümetin istifalarını yineledi. Cumhurbaşkanı, bunu dikkate aldı. Hükümet, güncel işlerin yürütülmesi için görevde kalacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın alacağı karar bekleniyor

İtalya'daki hükümet krizinin nasıl sonuçlanacağı konusunda gözler, Başbakan Draghi'nin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bundan sonra alacağı karara çevrildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisinin başkanlarıyla öğleden sonra istişarelerde bulunacak.

İtalyan basınındaki haber ve yorumlarda, Mattarella'nın parlamentoyu feshederek, 2023'ün ilk aylarında yapılması beklenen seçimleri sonbahara çekebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin zamanında yapılması için yeni hükümet kurulmasına yönelik istişareler yapması da düşük ihtimalli senaryolar arasında sayılıyor.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine, İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.

Draghi hükümeti, 2018'deki seçimlerle oluşan 18. yasama döneminde görev yapıp, normal süresini tamamlayamadan düşen 3. hükümet oldu.

Son hükümet krizi nasıl gelişti?

İtalya'da siyasi kriz, koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlamıştı. Başbakan Draghi, M5S'nin desteğini çekmesiyle ulusal birlik hükümetini oluşturan birlikteliğin bozulduğunu belirterek, istifasını vermek üzere aynı gün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gitmişti.

Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi'nin istifasını kabul etmeyerek, kendisinden hükümet kriziyle ilgili parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisine bilgi vermesini ve güvenoyu aramasını istemişti.

Başbakan Draghi de dün hükümet kriziyle ilgili Senatoda yaptığı konuşmada, "Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir." ifadelerini kullanmış ve ulusal birlik koalisyonu adıyla andığı hükümetine yeniden can vermeye çalışmıştı.

Senatodaki görüşmeler sırasında M5S'ye ek olarak sağ partiler Forza Italia ve Lig de parçası oldukları Draghi hükümetine yönelik güven oylamasına katılmayacaklarını açıklamıştı.

Senatoda dün akşam yapılan oylamada, Draghi hükümeti kıl payı güvenoyu almış ancak koalisyonun üç büyük partisi oylamaya katılmamıştı. Bu sonuç üzerine Draghi, geçen hafta sunduğu istifasını, bu sabah Cumhurbaşkanı Mattarella'ya giderek tekrar vermişti.