İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak - Son Dakika
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İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak

21.07.2022 20:12

İtalya'da Başbakan Mario Draghi'nin istifasından sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. Bu gelişmeden sonra İtalya'da erken seçim yapılacak.

İtalya'daki siyasi krizden erken seçim kararı çıktı. İtalya'da dün senatoda yapılan oylamada güvenoyu almayı başaran Başbakan Mario Draghi'nin bir hafta arayla ikinci kez istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca Parlamentonun iki kanadının başkanlarını dinledikten sonra Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu. İtalya'da parlamentonun feshedilmesi sonrası net bir tarih açıklanmasa da eylül ya da ekim ayında erken seçim yapılması bekleniyor.

İtalya'da başbakanın istifasının ardından sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

İTALYA'DA SİYASİ KRİZİN GEÇMİŞİ

İtalya'da 14 Temmuz'da hükümetin sunduğu yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) söz konusu yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etmişti. 211 senatörün katıldığı oylamada, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi onaylanmıştı. Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi'nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti. Siyasi krizin patlak vermesinin ardından dün senatoda güven oylaması yapılmış, hükümet ortakları M5S, Kuzey Ligi ve Haydi İtalya Partisi tarafından boykot edilen oylamada Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu almıştı. - ROMA

İtalya'da başbakanın istifasının ardından sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti
İtalya'da başbakanın istifasının ardından sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti
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Kaynak: İHA

Mario Draghi, İtalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak - Son Dakika
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