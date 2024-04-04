İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve aynı zamanda yerel seçimlerde İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.

04.04.2024 00:10
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İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti.

Yerel seçimlerde İstanbul'da yüzde 0,63 oy alan Buğra Kavuncu, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

BUĞRA KAVUNCU TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Buğra Kavuncu paylaşımında, "Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
Buğra Kavuncu

İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Buğra Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI BURAK AKBURAK DA İSTİFA ETTİ

Bir diğer istifa kararı da İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'dan geldi. Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." dedi.

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
Burak Akburak
İYİ Parti\'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Burak Akburak, Buğra Kavuncu, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yaşar koldemir: aklı başında birisinin, Meral Akşener gibi ne yaptığını bilmeyen son derece dengesiz. görevi muhalefete seçim kaybettirmek olan birisinin yanında bulunmasını anlayamiyorum.. Tez zamanda Sayın Turan Çomezde bu pariden ayrilir.. 8 4 Yanıtla
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