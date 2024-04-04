İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti.
Yerel seçimlerde İstanbul'da yüzde 0,63 oy alan Buğra Kavuncu, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.
Buğra Kavuncu paylaşımında, "Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Buğra Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Bir diğer istifa kararı da İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'dan geldi. Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." dedi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak - Son Dakika
Van'da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki yasağa rağmen şehir merkezinde toplanan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti.
Amasya'nın Suluova ilçesinin yeni belediye başkanı seçilen MHP'li Rıfat Uzun mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Uzun, Suluova'yı daha ileriye taşımak için canla, başla, gayretle çalışacaklarını belirtti.
Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
YSK'nın, Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatayı iade etme kararı sonrası kutlama yapan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı. Birkaç gündür gösterilerin sürdüğü, şu an için sevinç kutlamalarının yapıldığı kentteki coşkulu havayı paylaşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, paylaşımına "Van'da halkımız işe erken koyuldu. Önümüzdeki günlerde şehri pırıl pırıl yapma sözü de aldık." notunu düştü.
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