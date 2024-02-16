İYİ Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice Adaylıktan Çekildi

İYİ Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice Adaylıktan Çekildi

İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice'nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı. İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı'nın da görevden alındığını duyurdu.

16.02.2024 21:56  Güncelleme: 21:58
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İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice'nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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