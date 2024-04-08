İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Seçimli Olağanüstü Genel Kurultay\'da aday olacağını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 27 Nisan'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olacağını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 27 Nisan'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olmayacağını açıklaması üzerine parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın açıklamalarda bulundu. Akalın, Kurultay'da genel başkanlığa aday olacağını duyurdu. Türk, devletinin milli kimliği tahrip ve tehdit altında olduğunu ifade eden Akalın, "Buna karşı siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla da bu 22 yıllık tahribata doğru bir şekilde tedavi edecek bir politik kadroya yoldaşlık yaptım. İYİ Parti Türkiye'nin makul merkezinde kurulmuştur. Kurarken biz partimizi milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir siyasal hareket olarak tanımladık."
'Seçimli Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıklayan Akşener, parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı. - ANKARA
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oluşan Belediye Meclisinin ilk toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı, Belediye Encümeni ve diğer komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Başkan Tekin, yeni dönemde ilçeye en iyi hizmetleri sunacaklarını belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir minibüste tespit edilen 26 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
İnsan hakları kuruluşları, Türkiye ile AB arasında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması nedeniyle Hollanda devleti aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, anlaşma nedeniyle sığınmacıların Yunan adalarındaki kamplarda korkunç koşullar altında mahsur kaldığı savunuldu. Hollanda hükümeti ise sorumluluk kabul etmediğini açıklamıştı. Dava, Uluslararası Af Örgütü, Tekne Mültecileri Vakfı ve Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü tarafından açıldı.
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Şişli Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk toplantısı yapıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli'de herkesi kucaklayarak eşit şekilde hizmet edeceklerini kaydetti.
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