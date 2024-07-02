İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas'ta yaşanan olayları lanetledi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenleri rahmetle andığını belirterek, "İnsanlarımızı katleden zihniyeti lanetliyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması için etnik, dini, mezhepsel veyahut sınıfsal gerilim üzerinden siyaset yapmakta ısrar edenleri tarihten ders çıkarmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"2 Temmuz 1993'te Sivas'ta karanlık bir zihniyetin körüklediği ateş; sadece bir oteli değil, canlarımızı da yaktı, vicdanları da. Yükselen o dumanlar insanlığı da boğdu, insafı ve vicdanı da.

Madımak'ta saldırıya uğrayan aslında Cumhuriyetimizin kendisiydi. Bu elim olayın 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, insanlarımızı katleden zihniyeti lanetliyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması için etnik, dini, mezhepsel veyahut sınıfsal gerilim üzerinden siyaset yapmakta ısrar edenleri tarihten ders çıkarmaya davet ediyorum."