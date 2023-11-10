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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partiden istifa etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partiden istifa etti

10.11.2023 17:28  - Güncelleme: 19:33

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Eski Merkez Bankası Başkanı ve 27. Dönem İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın istifasının ardından İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"MEVCUT KAZANIMLARIN RİSKE ATILMASINI KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Erdem, yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'ye katıldığım günden bu yana hedefi 21 yıldır devam eden bu iktidarı değiştirmek olan, ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir. İfade etmek isterim ki bütün olanlara rağmen dürüstlüğün, şeffaflığın, vatan ve millet sevgisinin hala siyasette geçer akçe olduğuna ve olması gerektiğine inancımı sürdürmekteyim. Tüm bu anlattıklarım doğrultusunda İYİ Parti'mizden bugün itibarıyla istifa ediyor ve ayrılıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem İstifa Etti

DURMUŞ YILMAZ DA İSTİFA ETTİ

Eski Merkez Bankası Başkanı ve 27. Dönem İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz partisinden istifa etti. Yılmaz, son genel seçimde milletvekili listesinde yer almamıştı. Sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran Yılmaz, "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem İstifa Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partiden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partiden istifa etti - Son Dakika
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