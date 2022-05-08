İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Urla Enginar Festivali'ne ziyaret - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Urla Enginar Festivali'ne ziyaret

08.05.2022 14:12
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Urla Enginar Festivali'ne ziyaret

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Uluslararası Urla Enginar Festivali'ni ziyaret ederek annelere çiçek takdim etti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Uluslararası Urla Enginar Festivali'ni ziyaret ederek annelere çiçek takdim etti.

Urla temasları kapsamında ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Dervişoğlu, ilçe ziyaretinin iki güzel olaya rastladığını belirtti.

Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutladığını, ebediyete intikal eden anneleri rahmetle andıklarını ifade eden Dervişoğlu, enginar üretiminde önde gelen bölgelerden olan Urla'nın tarımsal üretimin yanında kültürel boyutta da güzel faaliyetler yaptığını aktardı.

Dervişoğlu, daha sonra Urla Enginar Festivali stantlarını gezerek anneler ve anne adaylarına çiçek takdim etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Dervişoğlu'na partisinin Urla İlçe Başkanı Yüksel Bıyık ve partililer de eşlik etti.

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İYİ Parti, İzmir, TBMM, Urla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Urla Enginar Festivali'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Urla Enginar Festivali'ne ziyaret - Son Dakika
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