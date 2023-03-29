Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi - Son Dakika
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Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi

29.03.2023 15:26
Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert sözlerle yüklendi. Kürsüde Bakan Nebati'nin taklidini yapan Akşener, "Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, kayıp bakan Nemo'nun nerede olduğunu bilen var mı?" dedi. Akşener'in gündem olan sözlerine Bakan Nebati'den yanıt gecikmedi. Paylaşımında iki fotoğrafa yer veren Nebati, "Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bugünkü grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidini yapması salondakileri güldürdü. Akşener, "Bir Nebati Bakan vardı ne oldu ona? O ışıltılı gözleri gören var mı? Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, kayıp bakan Nemo'nun nerede olduğunu bilen var mı? Kendisi bir tek Sayın Erdoğan'ın basın açıklaması olduğunda bir anda beliriveriyor" ifadelerini kullandı. Akşener'in o anlarda Nebati'nin taklidini yapması da dikkatlerden kaçmadı.

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Akşener'in kürsüde kullandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Bakan Nebati'den de İYİ Parti Genel Başkanı'na yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Nebati, "Sayın Meral Akşener, bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz. Şahsımı hedef alarak bazı ithamlarda bulunmuşsunuz. Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi "Nemo" olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır.

"BİZLER GECE-GÜNDÜZ SAHADA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız. Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bizler, EYT'li vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmak için çalışıyoruz. 3600 Ek Gösterge için çalışıyoruz. Emeklilerimizi bir nebze rahatlatabilmek için çalışıyoruz. Depremzede ve selzede vatandaşlarımızın yaralarını her bakımdan en iyi şekilde sarmak için çalışıyoruz. Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz.

BAKAN NEBATİ ATILAN ADIMLARIN BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Esasen kafanızı kişisel ikbal hesaplarınızdan kaldırıp etrafınıza şöyle bir baksanız bunların tümünü siz de zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Eğer "Yok, ben kafamı ille de gömmeye kararlıyım" diyorsanız siz zahmette bulunmayın, afetzede vatandaşlarımız için gecikmeksizin attığımız adımların bir kısmını bu bağlantıdan hemen okuyabilirsiniz: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2023/03/Asrin-Felaketi-Sonrasi-Hazine-ve-Maliye-Bakanligi-Olarak-Atilan-Adimlar.pdf

"BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDESİNİZ"

Sayın Akşener, çok net ifade edeyim: Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz.

Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi
Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi
Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi
Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi
YORUMLAR
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Son Dakika Politika Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi - Son Dakika
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