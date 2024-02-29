CHP\'nin seçim kuruluna itirazıyla İYİ Parti\'li başkan adayının adaylığı düşürüldü

Politika

Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

CHP'den Mamak Belediye Başkanlığına aday adayı olan Hüseyin Bayındır, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. CHP'den istifa etmeden, İYİ Parti listelerinden aday gösterildiğini belirlenen Bayındır'ın adaylığı düşürüldü.

Hüseyin Bayındır

İL SEÇİM KURULU, CHP'NİN İTİRAZI ÜZERİNE TOPLANDI

Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır'ın CHP ve İYİ Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve verilen süre içinde CHP'den istifa etmeden, İYİ Parti listelerinden aday gösterildiğini belirledi. Seçim Kurulu, CHP'nin duruma itiraz etmesiyle toplanarak İYİ Parti adayı Hüseyin Bayındır'ın Belediye Başkan adaylığını görüştü.

İYİ PARTİ, BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN YENİ İSİM BİLDİRECEK

Bayındır'ın adaylığı, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmü uyarınca düşürüldü.

Ankara İl Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart Pazar sabahı saat 8.00'de asacak. İYİ Parti, bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek.