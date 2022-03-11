İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti

11.03.2022 16:45
İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına çağrılan ardından da il yöneticileri tarafından darp edilen merkez ilçe başkanı ve sekreter hastaneye kaldırıldı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına çağrılan ardından da il yöneticileri tarafından darp edilen merkez ilçe başkanı ve sekreter hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre, İYİ Parti Merkez ilçe başkanı Zafer Kaya, parti yöneticileri tarafından telefonla aranıp il başkanlığı binasına çağırıldı. Başkan Kaya ve sekreter Ferhat Turan partiye gidince il yöneticileri tarafından darp edildi. Yaralanan Kaya ve Turan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Necamettin Attay, Edirne İyi Parti İl Binasına çağrılan Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, İl yönetimi tarafından darp edildi. Bunlar kapıyı kapatıp Merkez ilçe başkanını ve sekreter Ferhat Turan'a vurdular. Daha sonra polise ve ambulansa haber verilmiş. Aralarında herhangi bir husumet olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Zafer Kaya'nın hastanede durumu iyi hayati bir tehlikesi yok. İyi Parti Genel Merkezinden de aradılar kendilerini" dedi.

Ayrıca İyi Parti Belediye Meclis Üyeleri Necamettin Attay, Duygu Şener ve Ergun Dönmez sosyal medyadan ortak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İYİ Parti Merkez İlçe Başkanımız Zafer Kaya'ya parti binasında pusu kurarak alçakça saldıran adamlıktan ve insanlıktan nasibini almamış bir İYİ Partili olarak sıfatlarını yazmaktan utandığım Mehmet Akalın Ekrem Demir ve Tarık Aldeniz sizleri şiddetle kınıyoruz yazıklar olsun".

Olayla ilgili İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir'in, Siyaset Akademisi Başkanı Mehmet Akalın ve parti yönetiminden Tarık Aldeniz'in emniyetteki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti
İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti
İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti

YORUMLAR
500
İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası İpsala'da aşevinin ilk sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı İpsala'da aşevinin ilk sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Zafer Kaya, İYİ Parti, Hisarcık, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:37:00. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement