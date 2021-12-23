İYİ Partili başkandan AK Partili başkana teşekkür - Son Dakika

İYİ Partili İzmir'in Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ilçesine kamyon desteğinde bulunan AK Partili Manisa'nın Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kendisine gelen başvuru üzerine İzmir'in Tire İlçe Belediyesine kamyon desteğinde bulundu. Türk Bayrağı ile donatılan kamyon Tire Belediyesine ulaştırıldı.

Sosyal medya üzerinden Başkan Çerçi'ye teşekkür eden İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Şehrimize bir kamyon hediye ederek desteğini esirgemeyen şehrimizin çocuğu, hemşerimiz Manisa Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ve hediye kararını belediye meclisinde oy birliği ile karar alan Yunusemre Belediyesi Belediye Meclisine şahsım ve şehrim adına teşekkür ederim" dedi. - MANİSA