İzlanda'da Seçim Müjdesi: Parlamento Feshedildi

Politika

İzlanda Başbakanı Bjarni Benediktsson, parlamentoyu feshettiğini açıklayarak, 30 Kasım'da seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.

İzlanda'da koalisyon hükümeti dağıldı. İzlanda Başbakanı Bjarni Benediktsson bugün düzenlediği basın toplantısında, parlamentoyu feshettiğini açıklayarak, 30 Kasım'da seçimlerin yapılması çağrısında bulundu. Benediktsson, sığınmacılar ve enerji verimliliği konularında iktidardaki üç parti arasında anlaşmazlıkların arttığını belirtti.

İzlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RUV'un haberine göre Benediktsson, Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir ile yarın parlamentoyu feshetme kararıyla ilgili bir görüşme yapacak.

Bağımsızlık Partisi'nin lideri Benediktsson, nisan ayında Katrin Jakobsdottir'in istifa edip cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamasının ardından yerine başbakan olarak seçilmişti. - REYKJAVİK