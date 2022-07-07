Johnson'dan Zelenskiy'e: "Sen bir kahramansın" - Son Dakika
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Johnson'dan Zelenskiy'e: "Sen bir kahramansın"

07.07.2022 21:01
Johnson'dan Zelenskiy'e: "Sen bir kahramansın"

Görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy'e, "Sen bir kahramansın" dedi.

Görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy'e, "Sen bir kahramansın" dedi.

İngiltere'de salı gününden bu yana art arda devam eden istifaların ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın görüşmede İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği ifade edildi. Johnson'ın Zelenskiy'e İngiltere'nin Ukrayna'ya partiler arası sarsılmaz desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ihtiyaç duyulduğu sürece Ukrayna'ya savunma yardımı sağlamaya devam edeceğini belirttiği aktarıldı. Açıklamada, "Başbakan, önümüzdeki haftalarda tahıl ablukasını sona erdirmek için ortaklarla aynı hızda çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Devlet Başkanı Zelenskiy'e özgürlüğü, dostluğu ve Ukrayna halkının nezaketi için yaptığı her şey için teşekkür etti" denildi.

Açıklamada Zelenskiy'nin Johnson'a Ukrayna konusundaki kararlı davranışından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Johnson'ın görüşmenin sonunda Zelenskiy'e "Sen bir kahramansın, herkes seni seviyor" dediği ifade edildi.

(İHA)

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İngiltere Başbakanı Johnson: 'Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir' İngiltere Başbakanı Johnson: 'Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir'
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Johnson'dan Zelenskiy'e: 'Sen bir kahramansın' - Son Dakika

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