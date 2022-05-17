Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında belediyede görevli personelin de olduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği haberleri için yazılı açıklama yaptı.

Odabaşı, "İktidardan Kadıköy'e değil, algıya operasyon" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Bugün, mevcut iktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz.

Basına 'Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu' olarak yansıyan 'haber' apaçık ki Kadıköy Belediyesi'ne karşı yapılan siyasi bir operasyonun parçasıdır. Kadıköy Belediyesi'ne ne bir polis girdi ne de arama yapıldı. Ama, medyaya öyle bir servis yapıldı ki, sabahın ilk saatlerinden itibaren, belediyenin bütün kadroları gözaltına alınmış gibi haberler yayınlandı.

Oysa gerçek başka. Bugün Atatürk Havalimanı'nın yıkılma süreci ile oluşan kamuoyu duyarlılığını farklı bir yöne kaydırmak için yapılan bir algı yönetimidir.

"ASLA FETHEDEMEYECEKLERİ BU KALEYİ ALGI OPERASYONLARIYLA YIPRATMA PEŞİNDELER"

Kadıköy'ün Cumhuriyet'in değerlerini savunan bir kale olmasını hazmedemiyorlar. Asla fethedemeyecekleri bu kaleyi şimdi algı operasyonları ile yıpratmaya çalışıyorlar. Eğer bir belediyeye rüşvet ve yolsuzluk üzerinden soruşturma başlatılacaksa bunun adresleri bellidir ve bu adresler arasında Kadıköy yoktur!

Kadıköy halkı ve kamuoyu bilmeli ki hiçbir zaman hukuksuzluğun yanında durmayacak ve Kadıköy halkının menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz.

"HALKIN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Tehdit ve saldırılar karşısında asla geri adım atmayacak, Cumhuriyetin değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

Halkın gündemini değiştiremezsiniz, buna izin vermeyeceğiz!"