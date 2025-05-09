Kadın Erkek Eşitliği İçin Mücadele

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, müreffeh toplum olmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolunun, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından geçtiğini söyledi.

Erdoğan, Komisyon tarafından İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde, İzmir, Aydın ve Manisa'yı kapsayan "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı"nın açılışında, üniversitelerde kadın öğrenci oranının yüzde 53 ile erkeklerin önünde olduğunu belirtti.

Akademideki kadın oranının yüzde 47 ile tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığını aktaran Çiğdem Erdoğan, kadınlar olarak değişim ve dönüşüm sürecinden korkmadıklarını ifade etti.

Erdoğan, kadının istemesi durumunda önce kendisini, sonra ailesini ve çevresini değiştirebildiğini vurgulayarak, "Bu kadının değiştirme gücüdür. Nitekim bütün dengeler, kadınlar üzerinden gerçekleşir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifadesiyle, 'Şuna inanmamız lazımdır ki dünya yüzeyinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' İşte biz bu sözü, sadece bir övgü değil bir sorumluluk kabul ediyoruz." dedi.

Türkiye'de özellikle son 22 yılda kadın erkek fırsat eşitliğinin tesisi, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması amacıyla birçok reform yapıldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kadınlara eşit fırsatlar sunmak ve özgür tercihler yapmalarına imkan sağlamak için durmadan mücadele ettik. Zira komisyon olarak farkındayız ki eşit ve müreffeh bir toplum olmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda var olmasından, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından geçer. Kadının statüsünün güçlenmesi adına yeterli olmasa da önemli mesafeler alındı. Artık birçok alanda 'Neden yokuz?' diye değil 'Nasıl daha çok var olabiliriz?' diye soruyoruz."

Komisyon üyesi ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da İzmir'de kadınların sosyal hayatta, sanatta, akademide, iş dünyasında ve siyasette ne kadar etkili olduğunu bildiklerini ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kadınların iş yaşamında ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için desteklenmelerinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından sunumlar gerçekleştirildi.