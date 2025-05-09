Kadın Erkek Eşitliği İçin Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kadın Erkek Eşitliği İçin Mücadele

Kadın Erkek Eşitliği İçin Mücadele

Çiğdem Erdoğan, kadın erkek eşitliğinin sürdürülebilir kalkınma için kritik olduğunu vurguladı.

09.05.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, müreffeh toplum olmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolunun, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından geçtiğini söyledi.

Erdoğan, Komisyon tarafından İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde, İzmir, Aydın ve Manisa'yı kapsayan "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı"nın açılışında, üniversitelerde kadın öğrenci oranının yüzde 53 ile erkeklerin önünde olduğunu belirtti.

Akademideki kadın oranının yüzde 47 ile tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığını aktaran Çiğdem Erdoğan, kadınlar olarak değişim ve dönüşüm sürecinden korkmadıklarını ifade etti.

Erdoğan, kadının istemesi durumunda önce kendisini, sonra ailesini ve çevresini değiştirebildiğini vurgulayarak, "Bu kadının değiştirme gücüdür. Nitekim bütün dengeler, kadınlar üzerinden gerçekleşir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifadesiyle, 'Şuna inanmamız lazımdır ki dünya yüzeyinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' İşte biz bu sözü, sadece bir övgü değil bir sorumluluk kabul ediyoruz." dedi.

Türkiye'de özellikle son 22 yılda kadın erkek fırsat eşitliğinin tesisi, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması amacıyla birçok reform yapıldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kadınlara eşit fırsatlar sunmak ve özgür tercihler yapmalarına imkan sağlamak için durmadan mücadele ettik. Zira komisyon olarak farkındayız ki eşit ve müreffeh bir toplum olmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda var olmasından, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından geçer. Kadının statüsünün güçlenmesi adına yeterli olmasa da önemli mesafeler alındı. Artık birçok alanda 'Neden yokuz?' diye değil 'Nasıl daha çok var olabiliriz?' diye soruyoruz."

Komisyon üyesi ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da İzmir'de kadınların sosyal hayatta, sanatta, akademide, iş dünyasında ve siyasette ne kadar etkili olduğunu bildiklerini ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kadınların iş yaşamında ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için desteklenmelerinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

çiğdem erdoğan, Politika, Ekonomi, Kadın, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadın Erkek Eşitliği İçin Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:09:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Erkek Eşitliği İçin Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.