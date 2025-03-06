Kadın Kahramanlar Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Politika

Kadın Kahramanlar Sergisi Açıldı

Numan Kurtulmuş, sergide Türk kadınlarının Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü vurguladı.

06.03.2025 15:36
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar" sergisinin açılışına katıldı. Kurtulmuş, kadınların Anadolu topraklarının önemli bir kısmının işgal edildiği günlerde vatanına, bayrağına, inancına ve toprağına sahip çıktığını belirterek, "Her birisi büyük destanlar yazmış, hepimizin bildiği hikayeleri ortaya koymuş, gerçekten kahramanlığın nasıl olabileceğini bütün dünyaya göstermiştir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mecliste 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen "Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar" sergisinin açılışına katıldı. Kurtulmuş, serginin konusunun kendilerine ilham veren bir konu olduğunu belirterek, "Hem Türkiye'nin tüm kuruluşunda büyük emeği geçen, milli bağımsızlık mücadelemizin kahramanları olan, görünmez kahramanları olan, cephenin her yerinde, bütün cephelerde, Kurtuluş Savaşımızda, Birinci Dünya Savaşımızda en az erkekler kadar güçlü bir şekilde var olan, bağımsızlığımızın kazanılmasında büyük emekleri, katkıları olan Cumhuriyet'in kurucu kadınlarını saygıyla, minnetle, şükranla yad edeceğimiz bir sergiyi açıyoruz. Bu sadece 1914-1923 arasında Türk kadınının gösterdiği fedakarlıkları, kahramanlıkları anmak değil, aynı zamanda onları anarken onlardan ilham almak bakımından da önemli bir hatırlatmadır. Bu sergide ortaya konulan objeler, her birisinin dili olsa anlatsa, nice büyük hikayelere sahip olan objelerdir. En zor, sıkışık anlarda, 72 düvelin üstümüze çullandığı, Anadolu topraklarının önemli bir kısmının işgalciler tarafından işgal edildiği günlerde yılmadan, korkmadan, geri adım atmadan, ortak hedeflerinden vazgeçmeden, bağımsızlık ruhuyla vatanına, bayrağına, inancına ve toprağına sahip çıkan bir ulusun en görünmez kahramanları da bu Kurtuluş Savaşımızın kadınlarıdır. Her birisi büyük destanlar yazmış, hepimizin bildiği hikayeleri ortaya koymuş, gerçekten kahramanlığın nasıl olabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Eğer onların cesareti olmasaydı, eğer onların hem az evvel ifade edildiği savaş meydanlarında bir asker olarak, cephe gerisinde bir yardımcı personel olarak, yeri geldiği zaman hemşire, yeri geldiği zaman çok otoriter insanları toplayıp yönlendiren komutan olarak, onlar bu işin içerisinde olmasaydı belki İstiklal Harbi'nde bu büyük başarılar ortaya konulamayabilirdi" dedi.

Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu ise, Milli Mücadele ve Birinci Dünya Savaşı'nda kahraman Türk kadınlarının fedakarlıklarını, azimlerini ve cesaretlerini anmak için toplandıklarını belirterek, "Türk kadını, Milli Mücadele'de yalnızca bir anne, eş ya da evlat olarak değil, aynı zamanda cephede savaşan bir asker, yaralılara şifa veren bir hemşire, cephe gerisinde fabrikalarda cephane üreten bir vatansever olarak da yer almıştır. Bu sergiyi düzenleyerek tarihimizin bu önemli ve unutulmaz kahramanlarını bir kez daha hatırlatmayı görev edindik. Onların cesareti ve fedakarlıkları bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kadın Kahramanlar Sergisi Açıldı - Son Dakika

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